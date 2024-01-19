街舞是時下不分年齡的熱門潮流，是新世代青少年風靡的藝文活動，為了讓台灣街舞愛好者「敢跳，就要秀！」《中時新聞網》特別規劃《HIGH翻街舞團》企劃，讓不同年齡層的讀者更認識台灣本土舞者，接觸「街舞」、愛好「街舞」。

最重要的是，街舞項目已列入本屆巴黎奧運項目。事實上，在2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運，街舞項目就曾登場過，主要是以Breaking舞風作為正賽項目。今年暑假巴黎奧運將有機會看到這項新世代賽事，或許有機會能成為台灣奪牌強項。

「AKUMA GENERATION」是一支來自台中舞團 House of Akuma，其實源自魔舞狂神，由AKUMA DIVA 百川老師所引領，以日文音譯的名號「惡魔」，打造出獨樹一幟的舞蹈風格。

「AKUMA GENERATION」是由熱愛Kpop音樂的成員所組成，時常參與以Kpop為主題的各類比賽，以蘊含團員精神象徵的「AKUMA」，同時融入韓團少女時代中的「GENERATION」，構成引人注目的「AKUMA GENERATION - 惡魔時代」。

以威金（Waacking）舞蹈風格融合編排（Choreography），將Kpop MV中的經典舞步演繹得淋漓盡致，透過Waacking獨特的表演張力和星級的舞台呈現，讓每場演出都成為觀眾難以忘懷的視覺盛宴。

舞團「AKUMA GENERATION」表示，未來也會持續在不同的舞台上努力，無論是比賽、影像作品或是各大演出都會用AKUMA最獨特的風格呈現，希望大家能多多關注AKUMA GENERATION、House of Akuma及每位團員，將會持續創造更多驚喜的作品，展現表演魅力，以多元的風格挑戰各個舞台及觀眾的視覺。

得獎佳績：

2019 Hero 4 Who Kpop排舞賽 冠軍

2019 合伙人Kpop排舞賽 亞軍

2023 Hero 4 Who Kpop排舞賽 亞軍

2023 新竹全國街舞大賽 Kpop排舞賽 冠軍

2023 Gstar 全國Kpop創意舞蹈大賽 冠軍

2023 Kingdom of Street Kpop排舞賽 季軍