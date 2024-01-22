節約是件好事，但是過度節儉可能走向了反面。在大陸浙江大學醫學院附屬第一醫院結直腸外科，一對夫妻先後做了直腸癌手術，腸癌背後和他們的生活習慣息息相關。原來夫妻倆生活節儉，時常吃剩飯和醃菜，加上口味重，才會雙雙罹患癌症。

《錢江晚報》報導，今年73歲的阿桂（以下皆為化名）和78歲的阿倫是杭州人，早年在菜市場賣果蔬，如今把攤位交給兒子，閒在家中帶帶孫子。1年多前，阿桂的痔瘡加重，不僅大便變細、便中有血，而且排便非常不規律，時不時發生便秘，原以為是賣菜久坐落下的病根，並沒有放在心上。

沒想到，2022年6月起，阿桂的症狀突然加重，腹痛腹脹好幾個月、到後來幾乎解不出來大便，終於忍不住了，才到浙大一院總部一期做了腸鏡檢查，結果竟是直腸癌。結直腸外科副主任劉凡隆接診後，給患者做了腹腔鏡下的直腸癌根治手術，在直腸下段切出了一個直徑超過5cm、台球大小的腫瘤，並做了臨時腸造口。

當時，劉凡隆主任醫師就建議阿桂的老公去做個篩查，但是阿倫沒放在心上。2023年11月，阿倫連續好幾天找老朋友喝酒，一不留神就喝出了胃出血。到附近醫院做了胃腸鏡，沒想到居然在距離肛門口30cm的地方，也發現了一個直徑約3cm大小的腫物，隨後被確診為結腸癌，所幸手術順利，他已經平安出院。

老兩口一前一後查出了腸癌，阿倫在手術後向專家說出了自己的疑惑，「難道癌症也會傳染嗎？」這不是劉凡隆第一次接診「夫妻腸癌」，雖然腸癌不會傳染，夫妻間也不會遺傳，問題大多出在生活習慣，且夫妻的生活習慣經過多年磨合後，往往十分接近，有一方有可能致癌的不良生活習慣，便容易潛移默化影響對方。

專家進一步了解，阿桂和阿倫夫妻倆十分節儉，吃飯吃得十分簡單，基本上都是一天燒一頓飯，中午會特意多燒一些，剩下的晚上熱熱再吃。吃不完的菜也捨不得扔掉，有時會把隔夜的和新鮮的菜一起炒了吃，且夫妻倆還是不折不扣的重口味，平時喜歡吃醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等。

雖然本身在賣菜，夫妻倆卻捨不得吃新鮮蔬菜，但凡有賣不掉的就會做成醃菜，多年早飯都是醃菜配白粥；而自從將菜攤給了兒子後，阿倫基本上每晚要喝上1斤多土燒酒才去睡覺。醫生說明，醃菜和隔夜飯菜中亞硝酸鹽的含量較高，過量亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合為1級致癌物亞硝胺，有引起食道癌、胃癌、腸癌等高度風險。

直腸癌不僅是遺傳性較強的高發癌症，更是一種生活方式病。不僅飲食習慣，長期生活不規律，久坐不運動，體型肥胖，長期便秘或慢性腹瀉，有慢性腸炎、腸息肉病史，較大的精神壓力也會增加患腸癌的風險。在專家的建議下，阿倫和阿桂的兒子也特地去做了腸鏡檢查，幸運的是並未發現異常。

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