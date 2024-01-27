新一屆國會三黨不過半，現任立法院長游錫堃26日接受廣播專訪，遭主持人周玉蔻不斷追問，未選上院長成陽春立委，是否辭職讓位給政策會執行長王義川？游錫堃則連續嗆十幾次「以訛傳訛」，不回應假設性問題。對此，前立委郭正亮表示，周玉蔻真的很支持王義川，黨內也都知道游錫堃不是個咖，當然不會有敬意，且有人在傳，對農業、農經有著墨的不分區立委莊瑞雄可能入閣，莊自己也想接農業部長，若游錫堃和莊都辭去不分區，王義川就能遞補進入國會。

游錫堃26日接受廣播專訪，主持人周玉蔻針對游錫堃落選立法院長的狀況，提出許多假設性問題，不斷追問「落選就卸任？會繼續當立委？當陽春立委會不會不舒服？會不會讓位給王義川？」游錫堃則強勢回應，不回答假設性問題，更連續嗆了十幾次「不要以訛傳訛」，尷尬對話引發討論。

郭正亮26日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，周玉蔻的問題很直接，因為民進黨內根本沒有把游錫堃當個咖，大家都知道真正有權的是黨團總召柯建銘跟行政部門，周玉蔻當然不會對游錫堃有敬意。

「周玉蔻是真的很支持王義川」，郭正亮指出，游錫堃若辭職，遞補會是醫界代表王正旭，離王義川進入國會還差一個名額，有人再傳說，不分區立委莊瑞雄可能入閣，那王義川就遞補上去。

郭正亮透露，媒體人周玉蔻是真的很支持民進黨政策會執行長王義川(見圖)。（中時資料照，季志翔攝）

郭正亮說，莊瑞雄的年紀也不小、六十幾歲了，本來就一直在農業、農經領域有所著墨，現在也還在唸博士班，早就想要去當農業部長了。

郭正亮透露，民進黨內部有一股很大的力量，在支持王義川，深綠的人普遍認為，賴清德當選的三大關鍵，就是蔡英文、馬英九跟王義川，因為賴幾乎沒有招數，地方輔選都是靠「搶救王義川大兵」的活動。

郭正亮也直言，游錫堃最近常接受訪問，就是非常想要當立法院長，給人的感覺非常強烈。郭認為，游錫堃跟周玉蔻吵這一波，對於立法院長選舉沒有影響，因為游本來就沒什麼聲望，關鍵還是在民眾黨主席柯文哲。