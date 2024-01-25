《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安遭疑諷刺身障者、也是民進黨不分區立委候選人，引發綠營與外界痛批。沒想到，民進黨立委鄭運鵬近日卻登台《賀瓏夜夜秀》，讓許多網友炸鍋。而民進黨新任政策會執行長王義川也在鄭運鵬臉書的留言「你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？」讓許多人看到後，認為綠營內鬥，甚至藉此挑撥。而王義川今（25）日就表示，「我的好朋友月月鳥第一時間就要求製作單位道歉，和大家想法一致！」引發討論。

針對鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》，王義川在鄭運鵬臉書下方留言表示，「你參加的節目，賀瓏附和中國人訕笑陳俊翰，你沒抗議，請你直接要求賀瓏本人公開道歉，影片下架，別囉嗦！」而鄭運鵬則回覆「我不在現場，也是剛剛看網路才知道那一段在講什麼」；王義川則繼續回擊，「那你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？把影片下架嗎？」

而「國際橋牌社」導演汪怡昕也貼出和王義川求證的對話截圖，直言「月月鳥做錯了什麼嗎？沒有」，同時也提到「他在做的是一堆人說該做，但是轉身就忘記的事。突破同溫層是入險境，動輒得咎，稍一不慎就燒到自己的事。所以聰明人都會叫別人去做，但自己明哲保身」，最後也說，「我寫這些不是因為月月鳥是我老友，而是因為我自己長年在險境中，所以我太懂了！」

對此，鄭運鵬則表示，他之所以會去錄《賀瓏夜夜秀》，是因為「聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲」，同時也強調，「這不是政論節目，而且不同的來賓也沒有同台，是一段一段分開錄的，所以不知道其他來賓在做什麼，也沒有遇到」。事後王義川也說「我的好朋友月月鳥第一時間就要求製作單位道歉，和大家想法一致！那些想要弄月月鳥和我的人…，讓你們失望了！我和月月鳥是台大土木學長學弟啦！」鄭運鵬也暖心回覆，「學長，我們兩個一起川流運轉」。