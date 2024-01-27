民眾黨主席柯文哲在今年總統大選拿下369萬票，雖敗選，但他擁有多數的年輕票，引發關注。媒體人吳子嘉預言認為，柯文哲2026年地方選舉就會跟你拚了，國民黨15席縣市首長恐會倒大楣。另外，2028年總統大選，柯文哲百分之百會參選，仍會影響三腳督局面，民進黨賴清德的票不會增加。

吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播節目中表示，2028年柯文哲百分之百會參選，理由很簡單，因為他有政黨補助金，黨就可以生存。柯文哲可以混到2028年，一點問題都沒有。

吳子嘉認為，柯文哲2026年就會跟你拚了，不會等到2028年，2026就會扮演成事不足敗事有餘的政黨，主要會害到國民黨，因為國民黨沒有年輕票，國民黨15席縣市首長恐會倒大楣。而到今天為止，國民黨還是沒有一個人提出如何爭取年輕票。

吳子嘉甚至預言，2026年是第一個考驗，柯文哲會繼續存在，他2028年的票會成長或是衰退並不重要，但是會影響三腳督局面，可能還是會讓賴清德當選，但賴清德的選票不會增加，賴清德可能會因為恐懼感，而在這4年當中，對柯文哲出手。

媒體人張禹宣則指出，2026年，國民黨這些地方諸侯面臨一個問題，接下來推的人有沒有吸收年輕選票的能力，若沒有 ，就有可能會輸，因為就會被柯文哲蠶食鯨吞；而民進黨的候選人因為有3成年輕票，也就是台灣價值、天然獨 、就是愛台灣，你能拿它怎麼辦？在這種情況下，最慘的是國民黨。