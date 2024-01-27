許多人說現在物價高、薪水低，但物價到底高到什麼程度，你有感覺嗎？民眾近日吃肉包子時，意外展現了「皮餡分離」的高級技術，但挖出的肉餡卻超小一個，讓其他人忍不住以「買房」來形容此狀況，笑稱根本是虛坪與實坪的差異。

一名網友昨（26）日在臉書「爆怨2公社」貼出一張照片，只見正在吃大肉包的他，先將包子皮咬掉一角，接著把肉餡完整的挖出來，但兩者之間的大小卻有明顯差異，讓他感嘆「包子很大顆，那肉餡完全反應現在的物價⋯⋯一口咬下去完全沒有滿足感」。

不少人看完後狂酸「非常合理，就跟買房一樣，包子是你買的坪數，內餡是實坪」、「內褲那麼大件…東西那麼小…」、「內餡=薪水漲幅，外皮=物價漲幅」、「在台灣不可以批評，會被出征，是你不夠努力，才沒錢買餡多的包子」。

其他網友則開玩笑喊「真的是這樣，前兩天買的包子，蒸一顆，咬了7749口才吃到內餡」、「你買的是饅頭，那個肉只是不小心掉進去的」、「其他肉上供房東了」、「把它想成買饅頭送肉球，這樣終於可以繼續活下去了」、「這明明是饅頭，還順便送你一點肉嚐嚐味道」、「老闆真佛心，麵粉多吃點飽的才久，吃肉一下子就餓了…呵呵」。