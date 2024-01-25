台灣物價飆漲，從日常飲食、生活用品、房價到國旅住宿等，讓民眾吃不消，有網友好奇，鄉民常開玩笑說台灣的東西都比國外貴，那有沒有什麼是比國外便宜的？引發網友討論，其中最多人喊醫療真的比國外便宜太多，「我美國孫子坐飛機回台看醫生都划算」。

原PO日前在PTT發文，感嘆在台灣車子貴、食物貴、家電也貴，讓他突然想到，有沒有什麼東西在台灣比國外便宜，除了人命、人工、人力以外。

問題一出掀起大家熱議，許多網友馬上就想到「醫療」，「健保、醫療啊」、「光是醫療跟電費就贏了」、「看醫生很便宜」、「我美國孫子坐飛機回台看醫生都划算」。

另外還有人表示，「水、電、油，住過國外，就知道台灣這三項超級便宜！」、「電費」、「台灣烈酒世界便宜，原產地都未必比得上，烈酒的稅很低」、「珍奶」、「威士忌」、「所得稅」、「油電啊！全世界數一數二便宜」、「外食也便宜歐美不少」；也有不少人哭訴「你我的薪水」、「每天9小時、月排休4天、一個月不用3萬元」、「人命」。

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