疫情過後出國旅費大漲，不過有網友分享之前去菲律賓巴拉望玩4天3夜，包含機票、住宿、餐費、水上活動、按摩及購物，總共花不到1萬5000元，「感覺快比國內旅遊便宜了」，許多網友看了原PO分享的行程直喊「想去」；去過的網友也表示「每天都在按摩，超享受！」

一名女網友在Dcard發文表示，疫情解封開放出國後，機票也跟著變貴，某天看到旅行社廣告「巴拉望機加酒4天3夜6999起」，當下和男友就決定要去了，最後機票加住宿1人7500元、簽證1500元，在當地參加2項活動約2000元，其他費用還有保險、網路、交通、餐費、按摩及購物，1人總共1萬4360元。

原PO這趟旅行住得不錯，還參加當地的一日遊、跳島及水上活動，吃到各式各樣餐點，也按摩享受4小時，4天3夜1萬5000元有找，她忍不住喊「感覺快比國內旅遊便宜了！」

有網友看了直喊「想去」，其他去過的網友紛紛留言「我是去菲律賓的PG島，每天去按摩」、「菲律賓按摩真的超便宜，我去巴拉望每天都在按」、「小弟今天飛巴拉望公主港，3天3夜晚去晚回，機票5000、住宿900，真的太讚！」