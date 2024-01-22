新北市教育局推動「2024年新北歐亞美洲國際航路」，攜手樟樹國際實驗中學、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水工商與淡水工商，徵選未來想走技職生涯的國中生與四項不同專業群科的高中生遠赴歐美日等地進行技職交流，歡迎學子踴躍報名，報名截止日期為2月23日。

教育局說，新北推動讓在技藝競賽中獲獎的優秀學生「金手」出國進行國際交流方案已推行7、8年。留學歸國的新北市議員陳世軒則說，他認為這樣的活動非常好，且相關活動也照顧弱勢家庭、提供全額旅費補助，盼可以加強宣導，也讓更多弱勢學子知道這樣的訊息。

去年起教育局加強推廣相關活動，公費補助行前培訓課程與帶隊教師經費，開放經過甄選的國中生參加「國際適性職業試探」，讓未來對於走向技職教育有興趣的國中生，只要負擔旅費就能遠赴國外體驗不同產業，高職生則可參與「技職國際產業見學」，透過前往國外，汲取國際專業長才進修，統計兩項活動共60餘名學子參與，其中約2、3位學子來自弱勢，獲得教育局全額補助旅費。

今年教育局再擴大辦理，國中生部分由樟樹國際實中攜手美國矽谷MetroED職業中心，預計甄選20位學子於今年6月12日至22日遠赴美國學習工業、科技業、醫護類探索課程與產業參訪。高中生部分，則開出前往日本東京取經的電機電子團、前往日本大阪、四國學習的工藝技術與商業管理團，還有前往法國巴黎學習香奈兒的刺繡手藝團，以及前往歐洲多國交流的餐飲團。

預計要報名參加歐洲餐飲團的淡水商工餐飲科二年級鄭姓同學就說，她非常期待能參加這樣的課程，也謝謝教育局和學校舉辦這次活動。教育局也指出，若弱勢家庭對於活動有興趣，市府也有開放全額補助旅費的名額給學子申請，報名截止日期為2月23日，歡迎學子踴躍報名。

陳世軒說，他認為這樣的活動非常好，市府作為值得肯定，並期待活動能夠針對弱勢家庭有補助名額加強推廣，讓更多家長知道這樣的訊息，也讓孩子做到被平等對待。