112學年HBL高中籃球甲級聯賽25日起在新北市新莊體育館、板橋體育館進行男子組8強準決賽、女子組8強複賽，男子組新北球隊共5支球隊晉級、女子組則有3隊，比賽免費進場，新北市政府體育局大力邀請市民為球員們加油，力挺新北HBL勁旅前進3月份台北小巨蛋4強總決賽舞台。

新北市政府體育局表示，今年新北7校8支HBL男女子球隊展現訓練成果及勇敢拚搏的團隊精神，成功晉級HBL 8強賽，男子組有戰績全勝晉級的能仁家商、HBL傳統強權南山高中、連5年晉級8強的泰山高中、連2年入列8強的三重商工及重返8強的錦和高中；女子組則有追求5連霸的淡水商工、8強常客南山高中及重返8強的永平高中，各校球員及教練團摩拳擦掌、蓄勢待發，追求各校隊史上的最佳成績。

新北市政府體育局補充，8強賽免費、免門票，歡迎市民朋友1月25日至2月1日前往新莊體育館及板橋體育館觀賽，做球員們的最強後盾，若不克到現場支持喜愛的球隊，本階段賽事場場轉播，球迷朋友可透過民視152台及中華電信HamiVideo觀賞精彩的球賽，也可上HBL官方網站及HBL高中籃球甲級聯賽粉絲專頁或是「新北運動聚點」粉絲專頁。