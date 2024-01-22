知名藝人陶晶瑩與李李仁夫婦開創副業，2020年與白姓股東、劉姓股東、藍姓股東等人合資成立公司辣杯杯公司；辣杯杯向由劉姓股東等經營的吉品養生採購產品共315萬餘元，卻拒絕給付貨款，只願付產品成本217萬餘，兩造公司為此鬧上法院，新北地方法院認為公司訂單未成立，判辣杯杯應返還價金315萬餘元。

吉品養生公司主張，辣杯杯在2021年起至2022年間陸續向吉品養生採購三筆訂單共315萬餘元貨款，期間也賣出不少商品，大賺469萬餘，但辣杯杯公司卻拒絕給付貨款，並且因為辣杯杯已賣出多數商品，就算沒賣出的商品也已過期，要求辣杯杯返還商品價金315萬餘元。

辣杯杯公司反辯，認為劉姓股東靠著時任辣杯杯公司董事長「自肥」向吉品養生採購買貴了，收到劉稱已完成採購時股東均深感錯愕，認為吉品養生公司是不合常規交易，只願給付吉品養生成本價217萬餘。

由於藍姓股東證稱並未看過採購單據等，吉品養生公司員工亦證稱「沒有確認報價就出貨了」，新北院認為兩造公司訂單確實因認知不同並未成立，吉品養生公司主張無理，但辣杯杯已將商品賣出4百多萬元，未銷售的商品也已過期，判辣杯杯仍應返還315萬餘元價金。