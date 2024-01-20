泰山區志工協會於20日舉辦歲末聯誼，由社會局長李美珍和泰山區長鄭淑敏及地方民代、里長到場參加，感謝所有志工一年來的辛勞，會中將志工平時手作愛心饅頭和花生糖義賣所得，以及南亞林口愛心社等熱心贊助共15萬元，捐贈給泰山區7所學校，做為清寒獎助學金；另部分捐給唐氏症基金會、華山基金會和泰山奇蹟之家等社福機構。

泰山區志工協會理事長王月惠表示，她利用自家「王家大院」做為志工平時聚會活動的場所，結合南亞林口愛心社、新北市歡心關懷協會、泰山區公寓大廈管理協會等，由志工平時手作愛心饅頭和花生糖義賣，所得再移作公益，這回則為鼓勵清寒學子努力向學，希望透過教育翻轉，因此捐給4所國小、2所國中和1所高中，由學校頒贈給單親、隔代教養或新住民經濟弱勢的孩子。

台塑總管理處總經理林善志表示，台塑企業在林口、泰山地區長年經營，基於企業社會責任，旗下所成立的愛心社，長期配合地方公益活動，尤其南亞林口愛心社成員，也加入泰山區志工協會的行列，一起關懷獨居長輩和服務弱勢族群。

社會局長李美珍表示，協會理事長王月惠曾任泰山鄉民代表，生性熱心助人，成立志工協會後，糾集志同道合的好友，結合產官學等各方人脈，一起關懷弱勢，捐助獎學金，她要代表市長侯友宜表示最大的感謝。