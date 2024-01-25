台灣一位男網友分享，工作常在兩岸來回奔波，聽到身邊大陸朋友都認為台灣人看起來比較年輕，他觀察後歸納出幾個可能的原因，包括習慣戴口罩、飲食清淡、保養品便宜、醫美盛行、喜歡偏少女感的妝容及工作差異等，引起大陸網友熱議。

一名台灣男網友在小紅書上分享，他因為工作的緣故，需往返兩岸，因此有不少大陸朋友，近日朋友好奇詢問「為何台灣人都看起來很年輕？」依他個人觀察有6個原因。

男網友表示，首先是台灣天氣濕熱，灰塵等髒汙很容易黏在皮膚上，因此就算不是為了防疫，很多人出門仍習慣戴口罩，阻擋髒空氣；第二個是台灣人近年養生意識高漲，很多人飲食比較清淡，油的、辣的都比較少吃；第三點是台灣的保養品價格便宜，除了國外的大牌，本土也有許多牌子可以選擇，效果也都不錯。

男網友指出，第四點是醫美價格比大陸便宜，且普及度超高，在台北街頭處處可見；第五點是妝容差異，台灣女生喜歡偏少女感的妝容，像日妝或韓妝；最後則是因為大陸一線和二線城市的人口組成較複雜，不少人到都市打工多是做體力活，平常可能比較不注重皮膚保養，相較之下，台灣比較少這種狀況。

貼文引起大陸網友討論，「在美國生活超久，認識的台灣人都覺得好年輕，不知道是天生麗質還是怎樣，外貌年齡比實際年齡小了10歲」、「台灣女生都很瘦小，看起來很顯年輕」、「台灣天氣潮濕，很可能是這樣對皮膚好，不容易長皺紋」、「台灣女生現在都晚婚晚育，說實話不生小孩，年輕超多」。