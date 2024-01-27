新一屆立法院正副院長選舉，民眾黨8席立委成關鍵少數，黨主席柯文哲拋「面試題」，邀請藍綠兩黨院長參選人到民眾黨團對談。對此，國民黨新科立委葉元之指出，柯文哲已經進入「悲傷五階段」的討價還價期，接受結果但想獲得一些利益，所以邀藍綠跟他密室協商，但藍綠也不跟他討價還價了，要支持就支持、不支持就不支持。

葉元之27日在政論節目《週末大爆卦》表示，按照民眾黨前立委蔡壁如的說法，柯文哲在選後進入「悲傷五階段」的「否定期」，就是不能接受這個結果，之後就進入「憤怒期」，認為敗選都是別人害的，開始怪小草投票率太低、罵國民黨騙他。

葉元之指出，柯文哲現在正進入第三個階段「討價還價期」，就是這個結果他能接受，但在這個結果的情況之下，怎麼樣讓自己能獲得多一點利益。而柯文哲已經進入討價還價期，又要求大家去跟他密室協商，這個就有很多想像空間，最後不管民眾黨是支持民進黨或國民黨，大家都會認為是利益交換。

葉元之透露，國民黨之前有釋出誠意，他有聽到一些黨內聲音認為，如果民眾黨願意支持國民黨當正副院長，可以交換一兩個召委給白營，但這就會被認為是利益交換、不是認同理念；如果民眾黨去支持游錫堃那更誇張、想像空間更大，「所以現在大家就是不跟你討價還價了，你要支持就支持、不支持就不支持」。

葉元之續指，悲傷五階段的最後，第四、第五階段就是沮喪期、接受期，就是認清事實、接受放下、回到初衷。那柯文哲參選總統的初衷就是推動政黨輪替，要下架民進黨，如果柯認為民進黨一黨獨大很壞，就應該跟國民黨結合，一起監督民進黨，不要讓它這麼專制獨裁，柯文哲自己講「把國家還給人民」，這才是初衷，希望柯文哲的悲傷五階段快一點結束，不要再搞一些有的沒有的。