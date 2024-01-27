【全程字幕】韓國瑜將拜會黨團「閉門不直播」 柯文哲被問是否出席回1句 @ChinaTimes

2月1日立法院將進行正副院長選舉，民眾黨昨邀請藍綠候選人對談，據了解，國民黨正副院長參選人韓國瑜、江啟臣將於29日上午前往拜會。柯文哲今受訪也證實此事，但認為黨團一定程度上要能獨立作業，「如果有來說明，我不一定會出席」，柯也強調不會用網路直播，是閉門會議後開記者會說明，「上次在君悅就很有意見，那哪裡是來討論事情？根本是來破局的！」

民眾黨今(27日)下午舉辦「阿北森友會」中部小草感恩見面會，會後聯訪媒體關注韓國瑜與江啟臣傳29日上午9點將去拜會，柯文哲表示，確切的時間他不曉得，但知道韓江會來拜訪。被問及會不會出席會談，柯文哲皺眉說，其實他的行程都排好了，他也主張黨團一個程度上要能自己做業，黨務和立法院黨團分工合作，立法院將來要慢慢交給他們自己決定，「如果有來說明，我不一定會出席」。

對於藍綠院長參選人都願意來拜會，但各自都有立委不滿認為民眾黨在墊高自己，柯文哲則說，要爭取院長會想爭取選票最大化，他知道都會來拜訪，民眾黨在藍綠兩邊都有朋友，都會透過各種管道來接觸，他們也受不了，就開大門走大路，公開來說明。柯也說，因為對候選人來說要爭取最大選票，但對其他委員來說，誰當院長其實事不關己。

柯文哲也強調，不會搞到現場網路直播，還是閉門會議，會後有記者會再回答提問，就是給大家面對面討論的機會，會議公開透明並不是在網路上直播雙方討論什麼，並非如此無限上綱，但結束之後一定會接受媒體訪問，如此才是正常的方式。「在君悅就很有意見，那哪裡是來討論事情？根本是來破局的！」