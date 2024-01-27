新一屆立法正副院長選舉，民眾黨26日拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選，國民黨立法院長參選人、準立委韓國瑜回應，願意釋放最大誠意拜訪在野伙伴，尋求團結合作。媒體人張禹宣分析，韓國瑜在確保泛藍54票入匭後，同意民眾黨國會改革4大訴求，又表態接受柯文哲邀請願意去拜訪，那柯文哲還有說不的權利嗎？韓國瑜打出的｢雙炮陣」，已經把柯文哲將軍了。

對於柯文哲邀請藍綠立法院正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明國會改革的想法，韓國瑜表示，「我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機」。

媒體人張禹宣26日在政論節目《關鍵時刻》指出，看起來是柯文哲在出牌、一直在對韓國瑜叫牌，但韓國瑜已經完成布局，「韓國瑜已經將軍他了！」象棋裡面有一個「雙炮陣」，韓國瑜就是把雙炮陣打出來，象棋不是只有帥、將被吃掉才算輸，而是動彈不得的時候就得認輸。

張禹宣指出，韓國瑜有回應柯文哲的4大訴求，但在回應之前，韓先確保了泛藍陣營54票能票票入匭，把自己的底氣做足、把陣都布好，韓國瑜的不敗之地就是54票已經到手，接下來才處理民眾黨和柯文哲。

對於韓國瑜的「雙炮陣」，張禹宣分析，第一個炮是弄到54票之後同意民眾黨的4大訴求，而第二個炮就是表態，願意去拜訪民眾黨，看起來是柯文哲佔上風、吃豆腐，但實際上副院長、召委通通都沒談，只是希望大家給個面子來談話，那韓也就賞光去一下。

張禹宣直言，韓國瑜人也去了、4大訴求也同意了，柯文哲有說不的權利嗎？說不丟臉的就是柯文哲自己，國民黨已經釋盡善意，開了一扇門，韓國瑜看似在退讓，其實在進攻，一步一步把柯文哲將軍。