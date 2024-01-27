「Fine樂團」將於4月來台舉辦演唱會。（氪米厘娛樂提供）

雙人組合「Fine樂團」來自大陸成都，2015年發行首張專輯《I'm sorry》即在網路上引起廣泛共鳴，2位成員冠南與喬西都是醫學系高材生，畢業後毅然棄醫選擇音樂路、組成樂團，倚靠歌曲的渲染力踏實地走向不同的城市走向各種舞台，終於2024年走到了台北，預告將以完整的演出編制，於4月7日在台北三創Clapper Studio舉辦「Fine樂團 『一直往前走』台北特別專場」。

「Fine樂團」一路走來，都是以獨立製作方式經營音樂事業，無論寫歌、發專輯、演出和巡迴，喬西和冠南都堅守對音樂的熱愛，以勤謹和真誠的創作打動著傾聽過他們音樂的所有人，出道迄今已累積發表超過70首歌曲，且數位音樂串流總播放量累積已超過35億，尤其神曲〈呼吸決定〉，更是在Spotify、Apple Music、YouTube Music等各國際平台分別創下破300萬次播放的好成績。而其他經典曲如〈第三人〉、〈沒有人不比我快樂〉、〈想淋雨就別走〉等，也都分別創下亮眼的數位成績。

「Fine樂團」成員冠南與喬西組團前原本不熟悉，當時熱愛詞曲創作的冠南邀請了同校學妹喬西來演唱自己的歌曲而這樣成團。他們於2015年發表首張專輯後，即便沒有唱片公司的資源，仍憑藉冠南創作出一首首描述真摯情感的歌曲，搭配喬西音域跨幅大與獨特慵懶的嗓音，讓他們的作品悄悄在網路上發酵，其中，被譽為水瓶座之歌的〈呼吸決定〉更是唱進了眾多觀眾的心裡，成為網路上翻唱的熱門歌曲之一。

曾在舉辦首場演唱會時，負責詞曲創作的成員冠南難得說了很感性的話：「我們從來沒想過像今天這樣在體育館開演唱會，只是覺得做音樂是我們很喜歡的一件事情，有人聽我們才唱，過去的一步一步（我們）走得都非常紮實。」而今年是「Fine樂團」開啟音樂旅程的第9年，「9」是最大的單數，寓意長久和圓滿，選在這樣別具意味的時刻正式官宣，開啟「一直往前走」台北特別專場演出。

此次首度來台舉辦專場演出，為了原汁原味的呈現每首歌曲，「Fine樂團」不計成本帶來完整編制演出，希望將他們在音樂上所堅持的力量與情感傳遞給每個人，他們更表示，「如果你也相信愛的宣言，就是從偶然到命運的過渡，那在台北的專場演出將會是我們彼此相會的命運起始點」。演唱會門票30日在遠大售票系統開賣，演出資訊可查主辦單位氪米厘娛樂或詳見遠大售票系統網頁。