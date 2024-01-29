國會龍頭爭霸戰周四登場！國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今赴民眾黨團拜會，民進黨團稍早正式推舉現任立法院長游錫堃、蔡其昌續戰，預計2時30分前往拜會，游錫堃稍早透過臉書發表公開信，對民眾黨提出的「4＋1」點國會改革表示贊同，並承諾朝此方向前進。

游錫堃指出，他從政以來，以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治是議會政治，加強國會改革理念與民眾黨團先進一致，其提出的5大國會改革項目中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、第一會期修法強化「人事同意權審查」、第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度。

游錫堃說，他謹以個人身分敬表贊同，若能獲各位先進支持順利連任立法院長，將依《立法院組織法》第3條第2項「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事。」之規定，積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標之達成。

至於「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」一事，游錫堃說，現行除已依據行政院主計處中央公務機關會計月報規定，每月在網站上公告預算執行報表、會計報表、參考表等3項報表外，亦接受「立法院經費稽核委員會」對行政院經臨各費之收支按月稽考；屬於院長部分，他也樂意依法公布；其他若還有未盡事宜之處，未來也可以召開相關黨團會議協商處理。