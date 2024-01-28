新國會三黨不過半，民眾黨作為關鍵少數，日前喊話藍綠有意角逐立院龍頭者做出4項承諾，民眾黨準立委黃國昌今再出招，要求將現行的委員會雙召委制改為單一召委制。對此，民進黨團總召柯建銘強調雙召委制目的在於國會生態平衡，單一召委制不可行，黃此舉無非是要明助國民黨，再以此向藍營叫板，「司馬昭之心路人皆知。」

負責排議案、擔任委員會主持的召委，是未來會期的修法風向球，因此各黨派都摩拳擦掌，過往召委大多為一藍一綠，民眾黨也曾擔任過召委。但黃國昌認為，雙召委制起初是為弱化國會的監督能量，淪為兩大黨權力分贓的安排，審查效率低落，弱化委員會抗衡行政部門的能量，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題。

對此，柯建銘下午接受媒體聯訪時指出，黃國昌再度拋出國會改革議題是「劃錯線」，也是拾人牙慧的作為之一。他回顧，2016年民進黨提出國會改革方案，前立委林濁水就曾提出台灣應仿效美國採取單一國會，但他與時任立法院長王金平都持保留意見，畢竟台灣政治環境與國外不同，朝野在立法院中不可能贏者全拿。

柯建銘指出，民進黨曾在2008年、國民黨馬英九執政時期僅拿下27席立委，當時連一席召委都沒選上，因此綠營很清楚，國會必須要有平衡，當前兩大黨都有一席召委，這是對國會生態平衡最好的狀況。

柯建銘質疑，召委由立委選出，黃國昌此時拋出此議題，明顯是「明助國民黨」，欲讓國民黨掌控所有議事程序，拿到八席召委，再以此向國民黨叫板，讓民眾黨能分得幾席召委，「司馬昭之心路人皆知。」

他強調，國會改革漫漫長路，民進黨已經走了30年，面對台灣當前的政治環境與最新民意，綠營會提出完整配套，並重申，「單一召委事實上是不可行的。」