立法院正副院長選舉2月1日登場，民眾黨主席柯文哲要求藍綠候選人到黨團溝通，國民黨院長參選人韓國瑜29日上午9時將拜訪民眾黨團，不過，外界認為協商應公開透明，不應閉門進行。對此，民眾黨準立委黃國昌將球丟給韓辦，他表示，昨日請黨團成員特別跟韓辦聯繫，韓辦希望不公開方式，來者是客，他下午將請黨團再聯繫，確認對方希望的形式。

對於藍綠黨團喊話應採公開拜會，黃國昌表示，他不太清楚，昨天黨團同仁聯繫的時候，韓國瑜辦公室希望不公開方式，助於意見充分交流，會後再採聯訪跟大家報告，這樣可以排除場地限制，避免場面過於混亂。

黃國昌說，他知道國民黨立委有表達看法，昨天也請黨團成員特別跟韓辦聯繫，但韓辦堅持原來形式，目前接到形式是這樣，來者是客、主隨客便，他尊重韓辦，但民進黨部分，目前沒接到訊息，但得知游錫堃似乎有意思拜會，相關訊息以當事人說的為準。

黃國昌強調，公開透明是民眾黨DNA，但仍尊重來訪客人，盼促使意見充分交流。

不過，對於韓辦稱尊重民眾黨團安排。黃國昌說，訊息溝通會有點混亂，昨天黨團成員跟他回報，文字訊息很明確，他今天下午會再跟黨團幹部，再跟韓江確認要什麼形式。

至於藍委賴士葆宣布退出黨團總召選舉，傅崐萁將擔任總召的看法。黃國昌說，尊重藍營黨團內部民主機制，他不太適合也無從置喙。