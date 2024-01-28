國會龍頭爭霸戰2月1日登場，由於本屆藍綠皆未過半，民眾黨八席成為關鍵少數，並提出4點國會改革訴求盼藍綠接招。不過，民進黨團總召柯建銘昨晚在社群平台發問批評，民眾黨過去4年對國會改革從未提案，黃國昌了無新意的方案，自以為佔領道德高地，挾國會改革以令天下，拷問各黨，自我造神，其實是拾人牙慧，更顯荒謬。

民眾黨日前提出國會改革的四大主張，要求藍綠兩大黨回應後再決定支持哪位立法院長候選人，一，承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」制度，二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」，三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，四，立法院經費使用公開透明，承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明。

對此，柯建銘昨晚在個人社群平台Threads上指出，「虛心竹有低頭葉，傲骨梅無仰面花」，這段時間，他把自己推向風口浪尖，高調直球對決黃國昌四點國會改革，其實這是大是大非的問題。

柯建銘指出，院長之於院內事務，不管主持院會，朝野協商，是議事中立的。無法指揮，要求各黨團內部，國會自主攻防的提案。其實院長最重要的是代表國家從事國會外交，「國昌老師未免太好為人師，又搞不清楚狀況。」

柯建銘回顧，解嚴前的黨外時期，解散萬年國會、要求國會全面改選，在那風起雲湧的時期，台灣社會力爆發，三代台灣人衝撞威權體制，至今已75年。他50年前讀大學時就是狂熱黨外支持者。走街頭，聽演講，當聽到黨外歌曲眼睛自動泛紅，全身熱血奔騰，自己初心猶在。

他說，第二屆國會全面改選，自己有幸進入國會， 30年以來與黨內前輩及同仁主導國會改革修法無數，個人是立法院唯一全程參與，從不缺席者。

柯建銘批評，民眾黨過去4年對國會改革從未提案，而經黃國昌以區區四點了無新意的國會改革方案，自以為佔領新創、專利的道德高地，挾國會改革以令天下，拷問各黨，自我造神。其實是拾人牙慧，班門弄斧而已，更顯得荒謬可笑。