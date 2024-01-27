國民黨2024總統立委選舉台南市感恩茶會，今天上午在東區德光里活動中心舉行，除黨主席朱立倫、新北市長侯友宜聯袂出席外，多位黨公職、立委選將也到場。（洪榮志攝）

新北市長侯友宜27日在台南市謝票時，強調國民黨的改變，要傾聽年輕人的想法。（洪榮志攝）

新北市長侯友宜27日在台南市謝票時，強調國民黨的改變，要傾聽年輕人的想法；這一代的努力都是為了下一代，但如今年輕人的機會愈來愈少，我們應該反省如何做得更好，讓下一代比我們強。朱立倫也強調，未來共同的目標，就是找尋優秀的人才、培養優秀的人才。

國民黨2024總統立委選舉台南市感恩茶會，今天上午在東區德光里活動中心舉行，除黨主席朱立倫、新北市長侯友宜聯袂出席外，多位黨公職、立委選將也都到場並提出建言。

侯友宜首先感謝地方黨公職及支持者在選舉期間的努力與相挺後表示，他因擔任警職保持行政中立沒有碰政治，大約7年前才回到國民黨；當時，他有一個價值與信念，就是如何讓一個國家變成清廉政府，讓這塊土地可以不分彼此團結在一起；另外，他還有一個心願，就是做不好要換人，政黨輪替是正常的事。

侯友宜也安慰支持者說，此次選舉國民黨在朱主席的帶領下，15個縣市首長及各黨部主委、所有好朋友們，真的是空前團結，沒有人在最後階段有抱怨、批評，一心一意只想贏，想贏回剛剛他所說的價值，他看得到國民黨有無限潛力，也有無限的發展；儘管選舉一時可能受到某些因素的影響，這是難免的，但不要怨天尤人，選舉過後要不斷自我反省，還有那些做得不夠好、不夠多。

侯友宜表示，政治不可以自私自利，政治需要講求團隊，只要團隊指揮官講好一個位置，團隊成員就算不喜歡也要接受；打敗仗以後，請不要批評夥伴，不要怪任何人，輸贏雖然很重要，但態度更重要。

侯友宜強調，這一代的努力是為了下一代，大家的現在都是為了給年輕人找到一個機會與方法，才對得起上一代曾經給我們機會；但如今年輕人的機會愈來愈少，這是我們的不對，我們應該反省，現在如何做得更好，讓下一代比我們強。

侯友宜認為，未來在選戰的過程中，除了保有傳統選舉的做法外，如何將國民黨認真打拚的理想，讓青年朋友認同，並傾聽年輕人的想法，相信這是國民黨現在需要改變的態度。

朱立倫也指出，台南是相當困難的選區與環境，但不能失志，後續一定要開始找人才、培養下一屆縣市長選舉戰鬥的人才，拚下去才有機會；就像桃園的選情，國民黨慢慢從少數席次，拚到這次全壘打，相信即便在深綠選區，只要有決心，提名優秀、願意經營地方的年輕人，就能贏回來。

朱立倫還強調，未來共同的目標就是找尋優秀的人才、培養優秀的人才，台南不會永遠都是民進黨執政，台南已經有許多地方都在改變，但要改變選民，先從改變自己開始，把認真打拚、愛台灣的理念，傳達給更多人認同。