低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷, 其他地區早晚亦寒冷，今(27日)晨至上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。氣象署今晨針對4縣市發布低溫特報。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

溫度方面，各地夜晚清晨仍偏涼冷，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請留意溫度的變化。

氣象署指出，今、明兩天寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部日夜溫差大；臺灣北部、東半部地區、中南部山區及金門有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴。

今日桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風；東北風增強，明日恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有８至９級強陣風，臺中至雲林沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、金門亦有較強陣風，請注意。

溫度方面，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫11到13度，花東15、16度，新北及竹苗局部地區有10度左右低溫，白天北台灣高溫15、16度，台中至台南及花東19到23度，高屏則在24、25度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請留意溫度的變化。

紫外線指數方面，今日除了台東縣為「高量級」和宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣為「低量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；晚起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；馬祖為「紅色警示」等級。