今年首波寒流發威，伴隨低溫危害奪命，慈濟基金會關山聯絡處今早發送2萬6000包暖暖貼給社區關懷據點、文健站、公私立幼兒園及療養院，用最貼身的溫暖陪伴年長者及幼童平安度過寒冬。

寒流來襲，全台低溫急凍，慈濟志工送暖不間斷，清早陸續至聖十字架療養院、鴻德幼兒園及關山鎮立幼兒園分送貼式暖暖包，白兔造型的外包裝吸引學童目光，迫不及待撕開貼在衣服上，保暖續熱。

慈濟基金會志工指出，這次收到近2萬6000包的暖暖貼，經調查各社福單位所需要的數量後，用最快的速度分發出去，希望大家藉此增加保暖的措施。

關山鎮社區關懷據點、文健站和幼兒園也都表示太開心了。長輩也樂得說，貼在衣服上不用擔心燙傷，可以一覺溫暖到天亮。

關山鎮衛生所提到，現階段包括類流感、新冠病毒等疫情有增加的趨勢，尤其這周寒流報到更是「雪上加霜」。呼籲符合公費流感、肺炎鏈球菌等疫苗接種資格的民眾儘早接種，增強保護力。

另外，衛生所也提醒民眾務必要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，儘速就醫並配合醫師指示服藥，降低併發重症的風險。