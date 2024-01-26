低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

今日（26日）寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣偏冷，氣象署今日針對18縣市發布低溫特報，北部、東北部防10度以下低溫。今日其他地區早晚亦偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

寒流逐漸減弱，今日北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區亦寒冷，今(26日)晨北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報，今、明（２６日、２７日）兩天寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，中南部日夜溫差大；大臺北山區及臺灣東半部地區、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日北部地區及中部山區亦有零星短暫雨。

溫度方面，今日清晨溫度仍偏低，中部以北及東北部為10至12度，南部及花、東地區為12至14度，局部溫度會再更低一些，請務必注意做好保暖，而白天氣溫稍回升，北臺灣高溫為16、17度，其他地區為20至23度，白天舒適早晚冷，尤其中南部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度的變化。

紫外線指數方面今日，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣為「低量級」，其他地區為「中量級」。

空氣品質方面，今日環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。