入冬最強寒流持續，且時間再延後，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示新的強烈冷高壓補充下來，與上一股減弱的冷高壓無縫接軌，導致回暖時間往後延一天，氣象專家林得恩也指出，今天仍乾冷，要到明日中午寒流逐漸減弱，氣溫才會緩慢回升，但回升幅度有限。

「台灣颱風論壇」在臉書發文，原先的強烈冷高壓已經減弱準備東移，但後面新的強烈冷高壓再補充下來，使2股冷高壓無縫接軌，因此明顯回暖的時間點往後延1天左右，第2股強烈冷高壓勢力不如原先的那麼強，南下過程中減弱速度快，所以出現更嚴寒的低溫機率很低，今天夜晚到明天清晨，受寒流餘威及輻射冷卻效應影響，各地依然寒冷，低溫8到10度左右，到明天白天溫度才會回升2、3度。

林得恩在臉書「林老師氣象站」也指出，今日各地仍然非常乾冷，要到明日中午，寒流逐漸減弱，氣溫才開始緩慢回升，但是回升幅度有限，北部及東北部高溫在13至16度，中南部及台東高溫15至23度，花蓮、澎湖高溫13至18度，清晨各地仍非常寒冷，西半部日夜溫差大，注意保暖。

氣象署表示，今天到周日逐日回溫但還是冷，有感回暖等到下周一（29日）環境轉偏東風，北部、東半部氣溫回升至16至21度，中南部16到23度，且水氣稍增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區零星短暫雨。