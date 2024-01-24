由於寒流逐漸減弱，明（25）日清晨各地仍非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花東約11至14度，局部空曠地區再低1至2度，白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約15至18度。氣象署表示，下周日（28日）起水氣稍增，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區亦有零星短暫雨。

氣象署分析各地清晨低溫。（氣象署提供）

氣象署指出，明天東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，清晨各地仍非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花東約11至14度，局部空曠地區氣溫將再低1至2度，白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度，西半部日夜溫差大。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周五、周六（26日、27日）基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨的機率，且中層有零星水氣，大台北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，各地清晨偏冷，西半部日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

下周日至下周三（28日至31日）水氣稍增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。