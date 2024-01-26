霸王寒流過境，全台冷颼颼。根據基隆市消防局統計，自25日上午8時至26日上午8時，1日內有5人猝死，最年輕是49歲，其他4人分別為58歲、63歲、79歲、85歲；其中有2件，救護人員趕抵時，患者已明顯死亡未送醫，是否全因天冷猝死尚待釐清。消防局也呼籲，天冷氣溫低會增加心腦血管負擔，起床時應穿好保暖衣物再下床活動。

根據消防局統計，1月25日8時起至26日8時止，受理非創傷OHCA（亦即已無心跳及呼吸）案件共有5件，分別是3男2女，年紀最長男性79歲，女性則為85歲，但其中有2名患者救護人員到場時已明顯死亡，並未將2人送醫急救；另3名送醫後也急救不治。

由於有2名死者為70、80多歲的年長者，消防局也提醒，家中若有65歲以上長者或患有心血管疾病者，早晚溫度變化大時容易造成血管收縮，引發急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止，應特別注意。

消防局呼籲，市民起床時活動勿過於急促，可以先賴一下床，再以溫和漸進的方式活動。並建議長輩晚上睡覺可在隨手可拿到處放一套衣物，半夜起身如廁時，添加衣物再下床活動，以避免溫差過大，導致意外發生。