今天（26日）白天各地稍微回溫，北部、宜花高溫約16度，其他地區更回升至20度以上，不過清晨、入夜還是偏涼，明天（27日）晚間會有華南水氣通過，加上下周日（28）又有一小波冷空氣南下，中部以北3000公尺以上高山將會有降雪機率出現。

中央氣象署最新資訊顯示，明天台灣周邊仍吹東北風，清晨、入夜後的感受偏涼，西半部、宜蘭地區低溫僅11度，花東地區15度，新北及竹苗局部地區可能出現10度左右的低溫，白天則會稍微回暖，北台灣高溫約16度，台中至台南及花東地區約23度，高屏高溫上看25度，中南部日夜溫差明顯；迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預估，春節前天氣又會變冷。（圖／中央氣象署）

下周日有一小股冷空氣南下，北部、東半部高溫略降，其他地區沒有太多影響；降雨部分，清晨水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區會有局部、零星的降雨，白天後只剩迎風面地區及山區仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，明日晚間有華南水氣通過，北部地區及中南部山區有零星飄雨的機會，加上下周日有一股冷空氣南下，因此明晚至下周一清晨，中部以北3000公尺以上的高山，可能出現零星降雪的機率。

下周一至下周五（29日至2月2日），台灣周遭環境為偏東風至東南風，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。