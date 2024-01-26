陳姓老翁爛醉如泥在街頭徘徊，員警上前關心。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中68歲陳姓老翁日前深夜僅穿短T，喝醉酒獨自在寒風中徘徊，他向巡邏員警招手，警員蔡昆霖將人帶回警所避寒，輾轉得知該翁住在家徒四壁的鐵皮屋內，主動會同當地里長送來物資。陳翁訴說自己年老喪子，遲遲走不出傷痛，見蔡員彷彿看到自己孩子般，感動到落淚，在寒冬中注入一股暖流。

豐原警分局表示，翁子派出所警員蔡昆霖日前晚上8時執行巡邏勤務，行經豐原區富陽路時，見68歲陳姓老翁在寒風中僅著短袖T-shirt，獨自站在紅綠燈下，邊向員警招手，邊打著冷顫，蔡員見狀隨即下車了解，陳翁因爛醉如泥無法正常應答，蔡員先帶他返所避寒。

警方輾轉得知陳翁獨居在富翁街一處無門牌且自行搭建的鐵皮屋內，住處家具簡陋、生活拮据，連一件禦寒衣物都沒有，蔡員會同里長劉醇權準備應急物資，並自掏腰包購買泡麵一供陳翁使用。

陳翁告知蔡員自己年老喪子，一直走不出傷痛，見蔡員彷彿看到自己小孩一樣，當下感動到流下淚水，在寒冷的天氣中感受到一股暖流，頻頻致謝。

豐原分局分局長林大為表示，關懷轄內貧困人口亦是警察諸多業務中的一環，社區鄰里發揮人飢已飢、人溺已溺的精神，便能阻止許多悲劇的發生，尤其是近期天氣變化大的日子更應該重點關注，如民眾發現轄內貧困人士，亦可通報轄內派出所尋求幫助或撥打110專線提供及時協助。

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