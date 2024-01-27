新華社27日報導，聯合國人權理事會國別人權審議工作組第45屆會議瑞士日內瓦時間26日一致通過中國參加第四輪國別人權審議報告。率中國政府代表團與會的中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭表示，如果把國別人權審議比作對每個國家五年一度的大考，那麼可以驕傲地說：「中國在這次考試中考了一個好成績。」

今年是中共建政75周年。陳旭在審議報告通過後表示，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。在實現這一宏偉目標的進程中，將讓現代化建設成果更多更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障水準，促進人的自由全面發展。中國在推進自身人權事業高品質發展的同時，將始終高舉和平發展、合作共贏旗幟，堅持立己達人、胸懷天下，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。中方願與國際社會一道，堅定不移地促進和保護人權，積極參與全球人權治理，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體，共同建設更加美好的世界。

報導稱，此前，中國政府代表團於23日出席審議會議，以開放坦誠態度與各國代表進行建設性對話。120多個國家積極評價中國人權事業進展，充分肯定中國在促進和保護人權方面作出的不懈努力。國別人權審議是各國在聯合國架構內就人權問題進行平等坦誠交流，開展建設性對話與合作的重要平台。中國曾於2009年、2013年和2018年參加前三輪審議。

新華社報導，當地時間26日下午，聯合國人權理事會國別人權審議工作組一致通過中國參加第四輪國別人權審議報告後，中國政府代表團團長陳旭表示，如果把國別人權審議比作對每個國家五年一度的大考，那麼可以驕傲地說：「中國在這次考試中考了一個好成績。」

陳旭說，這份成績單上最亮眼的內容大致有以下方面：

中國堅持以人民為中心的發展思想，實現了第一個百年奮鬥目標，全面建成小康社會，打贏了人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，近一億農村貧困人口實現脫貧，歷史性地解決了絕對貧困問題，提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程減貧目標。基本養老保險參保人數達到10.6億人，基本醫療保險參保率穩定在95％。城鎮新增就業年均1300萬人以上，城鄉居民住房條件明顯改善。

中國堅持全面保障特定群體權利，貫徹男女平等基本國策，連續制定實施四個週期的兒童發展綱要，穩步推進老年友好型社會建設，促進身心障礙人士事業全面發展。

中國堅持綠水青山就是金山銀山，像愛護眼睛一樣保護生態環境。過去十多年間，中國的天更藍、山更綠、水更清，全國PM2.5年均濃度累計下降57％，是全球空氣品質改善速度最快、可再生能源利用規模最大、森林資源增長最多的國家。目前全球太陽能發電裝機容量近一半在中國，全球新能源汽車一半以上行駛在中國，全球四分之一的新增綠化面積來自中國。

中國積極引領全球人權治理，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，宣導以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權。

陳旭表示，中國人權事業取得歷史性成就，關鍵在於將人權普遍性原則與中國具體實際相結合，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國將繼續以人類前途為懷，以人民福祉為念，始終高舉和平發展合作共贏旗幟，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，以自身新發展為世界提供新機遇，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展，推動構建人類命運共同體。