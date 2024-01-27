CHARLES & KEITH以經典色調融合摩登式浪漫。（CHARLES & KEITH提供）

情人節將近，不少品牌也推出許多情人節限定商品，希望能成為有情人們傳遞情意的載體，例如小資女愛牌CHARLES & KEITH，本季品牌將將象徵戀愛的粉紅主色調，與石灰白、個性黑融入

CHARLES & KEITH Nezu 愛心拉鍊小方包，2590元(粉紅)。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH Dahlia 愛心厚底拖鞋，2190元(粉紅)。（CHARLES & KEITH提供）

包款和鞋履，搭配粗花呢和人造皮革打造的菱格，將心型圖案綴於絎縫處上，增添甜蜜氣息，其中又以Nezu 愛心拉鍊小方包最吸睛，看似小巧但仍能容納唇彩、粉餅、卡夾等隨身小物的空間，且具配可調節的皮穿鍊帶讓不同身高的女孩都輕鬆駕馭，另外本季還推出同步推出兒童瑪莉珍鞋系列，讓小朋友也能一起分享家長怦然心動的時刻。

PEDRO 西洋情人節系列。（PEDRO提供）

PEDRO Arc運動鞋(女)，3490元。（PEDRO提供）

PEDRO皮革卡包(黑) ，1290元。（PEDRO提供）

PEDRO Kenzie穆勒鞋(男) ，3090元。（PEDRO提供）

PEDRO則推出超現實結合虛擬世界的廣告片，設計出 3D字體、8 位元像素的系列代表元素、以及「Love Feel Free」等。全系列以黑、紅、白三種經典色調為主軸，推出男女適用的 Unisex 摩登百搭單品。復古厚底 Arc 運動鞋在鞋舌與鞋墊隨處可見愛心元素，鞋帶上的愛心吊飾可自由拆卸作為鑰匙圈;穆勒鞋為近期時尚圈爆款單品，Kenzie 穆勒鞋仿真皮質面料加上後繫帶設計，簡約高級感呼之欲出，不論搭配長褲或單穿配長襪都時尚有型。

vacanza V Class星鎖 ‧ 純銀項鍊，1380元。（vacanza 提供）

vacanza V Class 女神系列 · 純銀項鍊，1780元。（vacanza 提供）

台灣飾品品牌vacanza也挑選許多款式的單品，作為情人節送禮提案，橫跨浪漫心型、象徵堅毅愛情的醫療鋼系列、女神輕珠寶系列等，其中「V Class」系列是以低敏925純銀搭配5A鋯石點綴，並採用精品珠寶級的鑲嵌工藝與精巧切割工法，並以神維納斯、勝利女神雅典娜、月亮女神黛安娜、黎明女神歐若拉以及花神芙蘿拉等五位古希臘羅馬神話女神命名。