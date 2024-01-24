29歲南韓女星韓韶禧因演出《夫妻的世界》的美艷小三，因此被封為「最美小三」，之後又與小鮮肉男星宋江合作《無法抗拒的他》，讓她一炮而紅，從此戲約不斷，也受到許多國際品牌青睞，時常出沒在各大時尚場合；近日她出席品牌Dior的巴黎大秀，遇上女星娜塔莉波曼，兩位女神同框畫面讓粉絲嗨翻。

韓韶禧是Dior的韓國區品牌大使，日前她飛往巴黎參加2024春夏高級訂製系列大秀，她事後發出秀場的照片，身邊驚見好萊塢女神娜塔莉波曼（Natalie Portman），韓韶禧閉眼歪頭微靠在雙手上，嘴角還帶著笑意，兩人同框站在一起，讓人發現韓韶禧居然比娜塔莉波曼還白，除此之外韓韶禧也發出在秀場外送飛吻的影片，還有一段影片韓韶禧拎著高跟鞋，赤腳在走廊處前進，強光下隱約可以窺見紗裙內的纖細腿根。

事後韓韶禧仍不滿足，再發一張與娜塔莉波曼的合照，兩位女神同框超養眼，韓韶禧激動直呼：「Dreams come true（夢想成真）」，貼文獲236萬人按讚，許多粉絲留言：「兩位女神！」、「我們為妳感到驕傲」、「我也想和韓韶禧合照」。

韓韶禧看秀的亞麻網眼黑色連身裙搭配同品牌手袋，氣質既優雅又性感，隱約能見白皙北半球，寵粉的她在秀場外咬著筆蓋給粉絲簽名，隨興狀態超迷人，美貌引起許多粉絲注意。