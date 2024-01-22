貪得無饜，結果害到真正需要幫助的人！有名網友日前去買中餐時，由於店家在舉辦提供愛心餐活動，就看見有名阿婆吃了免費的牛肉麵，還要討1碗外帶，然而，店家也好心給了1碗「牛肉湯麵」，阿婆卻嫌沒肉塊，而大鬧店家，最後，警方來調解處理後，這名網友才發現，原來阿婆擁3間房在出租。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，他提到「終於知道什麼叫作人不要臉天下無敵」，他表示日前去買午餐時，看到有牛肉麵店在舉辦愛心餐，就看見1名阿婆表示想吃飯但沒有錢，於是店家替阿婆做了一碗免費牛肉麵，阿婆吃完後，又和店家討1碗要外帶，好心店家便做了「牛肉湯麵」要給阿婆，沒想到，阿婆卻開始大鬧喊著「都做愛心餐了，為什麼不能給牛肉麵」、「你店家是不是刻這樣做，好像很愛心博取別人感觀啊」。

阿婆不斷的大鬧店家，直到1名大叔出面緩頰，「店家也是要賺錢，不是妳想吃什麼就給什麼啊」，並且幫阿婆付了錢，也希望店家不要再給阿婆愛心餐，沒想到，阿婆聽完後氣喊「我們是甘苦人欸」、「你們店家合夥客人欺負老人家」。

網友後來也看不下去，便跳出來對著阿婆大嗆，「阿婆妳好手好腳年紀大了點，請問妳哪裡有困難啊？那孩子們呢？怎麼照顧妳，讓妳出來乞討啊」，阿婆也不甘示弱地回嗆「誰乞討了，你們年輕人就這樣難怪撿角」，這名網友廳完後氣炸，於是報了警。

這名網友也表示，警方到場後，和警察說明事情原委，並且由阿婆的兒子趕來道歉，也讓事件順利落幕，而警察也像店家建議勸說「不要繼續做這事情，因為這區很多這種老人家存在，容易讓你(店家)難做生意」；事發後，這名網友透露，阿婆根本就是有錢人，不僅擁有3間房子在租人，而且孩子也是某餐飲主管，不禁讓他感嘆「真是刷新我的三觀，越有錢的越不要臉開口要吃的，佩服」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「就是有這種長輩，丟臉又四處製造麻煩」、「一般真的困苦的人，有就很感謝，不會得寸進尺，更不會倚老賣老」、「房子大概就是這樣省出來的」、「消耗自己的福報」、「幸好兒子還算明理」、「有些在路上看起來很可憐的老人家，其實身價資產狠甩你三條街」、「貪得無饜，結果害到真正需要幫助的人」。