女星倪暄（林倪亘）擁有鄰家女孩般的清純外貌和「最甜美笑容」，過去是被許多人追捧的啦啦隊女神，怎料卻因為陷入桃色風波，最後她在約滿後離隊，之後轉型成為藝人。近日她則是在IG上分享一段新奇的8秒短片，讓網友驚訝表示「感覺嘴會抽筋」。

倪暄在IG上傳一段短片，影片中，她穿著白色公主袖上衣，搭配有設計感的短褲，放下長髮，看起來十分有氣質，不過她雙手卻捧著「巨無霸可頌」，下一秒倪暄張大嘴用力咬下去，咬不斷還一度皺起眉頭，之後用力一扯順利咬下，因為這樣，可頌還差點滑掉，像是有生命一要樣跳走，倪暄則露出困惑又俏皮的表情，配文笑說「沒看過這麼大的可頌，吃到翻車。」

影片曝光後，網友紛紛表示「這可以吃一個禮拜吧」、「太巨了吧」、「我有一個大膽的想法」、「想看翻車現場」、「差點掉的那一趴看幾次笑幾次」、「被啦啦隊耽誤的大胃王」、「也太大一個可頌了吧」、「好誇張欸」、「我笑了」、「太大」、「想吃」、「有點像巨型昆蟲的尾部」、「吃完妳會胖死」。

事實上，倪暄雖然離開待了11年的樂天啦啦隊，一開始有過低潮期，不過在調整心態後，透過經紀公司安排，她專注於通告和主持等工作，也有在上表演課，希望之後能朝戲劇圈發展，機會變得比啦啦隊時期還多，她也透露收入和之前比，確實有增加。