咖啡、現調飲料市場規模逾千億元，7-ELEVEN為滿足消費者隨時需要的一杯溫暖，CITY系列推出CITY CAFE咖啡系列、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶與CITY PERAL珍珠系列，以多品牌深耕客群、飲品多元體驗帶動整體業績逐年穩定成長。

統一超表示，7-ELEVEN觀察，於年節期間CITY系列飲品受惠假期、旅遊、走春需求旺盛，去年CITY CAE首次推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」吉字杯塞，創下不到兩週時間即完銷蒐集風潮。為讓消費者有更豐富趣味的飲品體驗，今年首次企劃「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，並由咖啡擴大至茶飲料與珍珠系列風味飲，除了6款獨家限量的鳳梨吉字杯塞，更加碼推出6款限量金色版本，共12款可試手氣，搭配期間限定龍年設計杯，讓每個人在城市一直都有好事。

統一超112年12月合併營收為275.3億元，年成長5.91%，創下歷年同月新高，累計112年合併營收首度衝破3000億元大關，達3169.35億元，年增9.2%，創下歷年新高。