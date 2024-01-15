連鎖速食龍頭麥當勞時常推出各種特色餐點迎合時節。隨著年節將近，一位網友近日發現，麥當勞即將推出一年一度的「金迎招財薯來堡」，而該系列同時會跟知名IP 「Hello Kitty」進行聯名合作，貼文曝光後引發熱議，不少人認為麥當勞這個系列已經成為每年農曆新年的老哏，希望麥當勞未來新年時可以推出其他企劃。

原PO在PTT發文表示，他打開麥當勞APP時，發現系統發送了一張「金迎招財薯來堡」的10元折價優惠券，比較特別的是這次包裝跟Hello Kitty聯名，另外使用優惠券購買套餐可以抽5000元的麥當勞禮券，名額限量20位。

對此，許多人紛紛回應，「萬年老哏難吃東西…」、「看到它出現就知道又一年了」、「了無新意」、「鼠年都過多久了還年年薯來堡」；不過也有一派網友認為，就是有賺頭麥當勞才會年年推出同樣的品項，「雖然我不吃這個，但會每年逢過年就推，表示銷量很好吧」、「每年都有代表銷量不錯，沒人吃的話，隔幾年自然就消失了」。

另外也有人發現，其實不只台灣，香港、韓國、泰國、印尼等在這次農曆新年也紛紛推出類似的薯來堡品項，「這次似乎很多是搭配Kitty貓的包裝」。