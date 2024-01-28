立法院開議在即，外界高度關注國會龍頭爭霸動向，現任立法院長游錫堃28日透過臉書發文，文中並以《老子》自勉，稱「聖人無常心，以百姓心為心」，並預告明日、29日待他正式成為立法院長被提名人後，將與副院長人選一同前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

游錫堃指出，雖然他是凡人，但願意遵循古人的諭示，「聖人無常心，以百姓心為心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。」

意即聖人沒有意念，而是以百姓的意念作為自己的意念，無論善良與否都會善待對方，無論守信與否也會信任對方，這才是理想的統治者所應該有的態度。

游錫堃說，所以明天、1月29日，當「立法院民進黨團」推薦他為「民進黨立法院長被提名人」後，自己將邀請「副院長被提名人」一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

至於民進黨團投票意見，民進黨立院黨團總召柯建銘日前在新科立委共識營上對外重申，民進黨團的立場當然是「游昌配」，支持現任國會議長游錫堃搭配副院長蔡其昌，這已經講得很清楚。