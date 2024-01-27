卜學亮劇中飾演警察角色，一圓兒時想當警察的夢想。（八大提供）

卜學亮、大文攜手追查命案。（八大提供）

卜學亮在熱播的懸疑推理台劇《非殺人小說》帶著大文辦案，劇中因隋棠意外死亡，引起同棟住戶人心惶惶、互相猜忌，辦案過程中，大文發覺劉冠廷行蹤可疑，兩人展開諜對諜的攻防戰。

談到與劉冠廷的精采對戲，大文透露他們是同校的學長學妹關係，「我們以前曾經在同一個體操教室上課，他在空翻時，我還在練倒立。」由於之前拍戲他們有遇到但是沒有對過戲，「這次真的徹徹底底吃一個冠廷全餐，我像獵犬一樣追到天涯海角。」也透露拍戲時劉冠廷的狀態很緊繃，因此常常會常常逗她開心，有時候他們甚至會開啟垃圾話大賽或是笑話比賽。

參與《非殺人小說》演出，恰巧讓卜學亮及大文各自圓夢。卜學亮透露兒時的志願就是想當警察，可以抓壞人、除暴安良、保護善良的人，長大後，雖然沒有往這條路走，但得自己的正義感和討厭壞人、講公理跟警察的身份很像。

他在經典綜藝節目裡負責「超級任務」幫忙尋人，被大文視為超級偶像，大文分享和卜學亮拍對手戲時，會一起切磋推理，一開口都是好幾百字對白，非常過癮。此外，大文還念念不忘卜學亮常常人一出現，點心也跟著來，直呼他是「天使前輩」。

《非殺人小說》每週日晚間八點於八大戲劇台全台首播，每週三晚間六點於CATCHPLAY＋影音平台全球首播上架。