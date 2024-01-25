隋棠霸氣拯救遭霸凌的少年。（CATCHPLAY＋提供）

張詩盈飾演生病的洪太太。（CATCHPLAY＋提供）

劉亮佐在近期最火熱話題台劇《非殺人小說》是從影以來大尺度演出，戲裡他一場邊看色情照片邊「打手槍」畫面，帶出林夢家藏有價值不斐的秘密，其中鏡頭更帶到他家中擺放的婚紗照，其實就是和現實中老婆的婚紗照，戲裡失意、戲外甜蜜的反差之大，也成為意外的小彩蛋。

隋棠戲裡與每個角色都有「不正當關係」，一場她出手為正遭霸凌的鄰居少年解圍，賞巴掌霸氣教訓小流氓的模樣令觀眾拍手叫好，憶及該場戲是她進組拍攝的首場戲，隋棠說：「當時有點沒拿捏好距離，試戲時一不小心就打到小男孩，但男孩看我嚇到的樣子還很貼心反過來安慰我。」也透露當下馬上跟他道歉，查看他的狀況，真的很緊張對他也很抱歉，之後也都有一直留意他的狀況。

在《非殺人小說》中飾演洪太太的張詩盈，第三集曝光她手指爛甲流血的原因，還被林夢質疑生病虐待小孩反怒回「我沒有生病！」驚悚畫面搭配剝爛指甲的音效，讓入戲網友紛紛大喊「好噁快送醫」。

張詩盈2019年奪下金馬獎最佳女配角，不論大小螢幕都展現精湛演技，她謙虛地說「剝爛指甲能如此驚悚是導演的安排」，也大讚《非殺人小說》是一部豪華級製作，「從導演到所有演員，遇到每一個人來拍戲的時候，其實都有很棒的交流經驗，每個角色都很有挑戰，我也會想演演看其他人物」。

《非殺人小說》每週三18：00將在台灣和東南亞的 CATCHPLAY＋數位影音平台、愛奇藝國際站同步上架，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20：00和21：00同步跟播，每週更新2集。