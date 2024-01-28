民眾黨主席柯文哲在2024年總統大選失利後，認為年輕族群投票率不如預期是落敗原因之一。對此，曾幫柯文哲操盤LINE官方帳號的吳靜怡（Grace Woo），痛批柯文哲拿年輕人當擋箭牌，並提到2014年、2018年和2020年是如何誕生勝利的柯文哲和現在的民眾黨，恐連現在的柯幕僚們都不知道。

吳靜怡今（28）日在臉書直言，選後唯一不檢討的就是柯文哲，「用柯文哲的邏輯，依據2024投票結果，7成以上民意不支持柯文哲」，她進一步表示，柯一直拿年輕人當擋箭牌，「如果年輕人都支持柯文哲，雙北得票率怎麼會這麼差？尤其台北市只有23.79%與2014年的57.16%相比殘存不到一半，新竹市本命區34.3%還輸賴清德，連柯美蘭得票率不到2成」。

吳靜怡也提到，負責民眾黨全國選舉的總幹事黃珊珊、台北市黨部主委林國成當選不分區立委，但白營區域立委掛蛋，讓柯文哲顏面無光，唯一支撐他們的，就剩下柯粉，而非選後的內部團結，2014年、2018年及2020年是怎麼樣誕生勝利的柯和現在的民眾黨，吳直言，不僅柯粉不知道，連現在的柯幕僚們也不知道。

吳靜怡最後強調，不懂怎麼贏很正常，恐怖的就是連怎麼輸都不懂得檢討；她並喊話柯文哲，媒體人並不是他嘴裡被抹黑的名嘴，搞一堆小草、網軍出征的低級動作，會有報應。