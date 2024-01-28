立法院長選舉在即，作為關鍵少數的民眾黨投票意向備受關注，該黨主席柯文哲日前也邀請藍綠立院正副院長候選人「面試」。國民黨前立委陳學聖認為，柯文哲想透過操弄選舉，墊高民眾黨的地位，但他面臨「三個沒有」，目的恐怕很難達成。

柯文哲26日指出，希望藍綠國會龍頭候選人到民眾黨立院黨團說明想法。國民黨立法院長候選人韓國瑜回應，明（29）日將和副院長候選人江啟臣前往拜會；民進黨立法院長候選人游錫堃也說，將邀請副院長被提名人，一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

陳學聖今日在臉書發文表示，面對立法院正副院長選舉，柯文哲想復刻總統大選，透過操弄選情來墊高民眾黨的地位，不過，他面臨著三個沒有。首先，由於立院選舉用不到民調，這次柯沒有民調可操弄；再來，立院選舉不關大眾的事，所以他沒有風向可操弄；第三，因為是立委們在投票，身經百戰的他們不會被糊弄，因此柯沒有選民可操弄。

在陳學聖看來，民眾黨約訪、面試準備選院長的人，只是想找個理由投人，根本與見不見面無關，當柯文哲把自己玩的愈大，在立院正副院長選舉結果揭曉時，被反噬的力道也就會愈大，「因為他本來就沒有那個本事。」