2月1日立法院將進行正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲昨邀請藍綠參選人到民眾黨對談，今也證實，國民黨正副院長參選人韓國瑜、江啟臣將於29日上午前往拜會，但會談是閉門會議，結束再開記者會說明。對此，資深媒體人尚毅夫直言，如果是講國政方針為甚麼要閉門會議？是準白委陳昭姿會提赦免陳水扁，還是要跟游錫堃談聯合內閣讓民眾黨入閣，所以不公開？這會讓外界有很多聯想。

民眾黨８席立委將決定立法院正副院長結果，柯文哲昨(26日)邀請藍綠參選人到民眾黨團閉門對談，國民黨韓國瑜、江啟臣及民進黨游錫堃、蔡其昌都願意參與。柯文哲今再次強調，會談是閉門會議，不會公開直播，會後再舉行記者會說明，更提起藍白合君悅會談，「在君悅就很有意見，那哪裡是來討論事情？根本是來破局的！」

對於閉門會議，媒體人尚毅夫昨就在政論節目《新聞面對面》表示，最令人納悶的就是為甚麼要閉門會議？去年11月23日，君悅那一場，柯文哲跟郭台銘就是要把侯友宜誆進去房間裡面談，侯友宜死都不進去，還把簡訊唸出來說是柯文哲自己講公開的。

尚毅夫質疑，如果兩邊講的是國政方針，要聽取候選人意見，為甚麼不公開？還是他們要在裡面談甚麼、交換甚麼，這會讓人懷疑，「要是陳昭姿萬一提出來說，當選要不要修赦免法，赦免陳水扁，這問題太敏感所以不公開？還是面對游錫堃的時候，會講促成聯合內閣，讓民眾黨員也進去？」閉門會議就是會讓大家聯想裡面到底談甚麼。

尚毅夫也點出民眾黨的想法有問題，「民眾黨要院長承諾國會改革，但是國會議長要中立、立法院是合議制，這要怎麼做？」除非是院長回去黨團統一國會改革，不然就是院長要把提案寫好、領銜提案，但是院長提案也不是百分之百會過，若沒過會非常丟臉，所以除非是朝野有強大的共識，才會由院長提案，拉近朝野距離後三讀通過。