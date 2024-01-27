民眾黨前立委蔡壁如這次在台中中一選區挑戰民進黨蔡其昌，最終小輸7250票落敗；外傳民眾黨主席柯文哲有意找蔡壁如回鍋黨中央擔任中央委員。至於她的下一個工作？蔡壁如透露，她要留在台中，大概會先處理選務的一些事情，過完年之後，她可能會有個新工作。

蔡壁如26日在政論節目《少康戰情室》中被問到，是否有通知她當中央委員？蔡壁如回應表示，沒有，她都是從媒體上看到或者是記者來問的。反正黨內中央委員常常都是線上開會，因此在哪都一樣，何況她在選後第一時間就說會留在台中了。

蔡壁如更表示，中央委員每個禮拜會有一天開會，大家就是一個共識決而已，所以她不會到立法院。

蔡壁如透露，選完後，她要留在台中，大概會先處理一下選務的一些事情，先處理好甲安埔、梧棲兩個競選總部，然後再來處理一下跟著她選舉的人，這些都需要安排。安排完這些事情後，大概會先過個年，過完年後，她可能會有個新工作，再跟大家報告。