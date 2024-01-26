李玉璽（左起）、庹宗康、王彩樺、蔡黃汝一起旅行。（東森綜合提供）

東森《花甲少年趣旅行》最新一集邀請到庹宗康、王彩樺、李玉璽及蔡黃汝（豆花妹）一起到桃園旅遊。在前往特別的咖啡廳時，大家在開車途中突然聊起先前遇過的靈異事件，沒想到一到咖啡廳，老闆娘便請庹宗康留步，表示要幫他收驚「你帶太多人來了」，此話一出嚇得全場人都不敢講話。

此次旅伴們私下都有好交情，蔡黃汝是王彩樺的乾女兒、庹宗康和李玉璽先前則因工作結緣。旅伴相見歡當天，大家手上都拿著一杯調酒並且名字都相當特別，沒想到王彩樺竟脫口說出，「豆花妹那杯…應該是『想見你』吧？」蔡黃汝也露出害羞表情，但不知情的庹宗康還以為這是宣傳的橋段，這讓王彩樺著急問說：「你不知道『想見你』是誰唱的嗎？」還用手指比出「8、3、1」庹宗康恍然大悟轉頭向蔡黃汝說道：「妳是八三么的？妳不是吧」此話一出笑翻全場；王彩樺更無奈表示：「你是在深山裡住很久喔！」

最終，庹宗康還是猜到蔡黃汝和八三夭主唱阿璞的戀人關係，蔡黃汝也羞喊：「你答對了！」王彩樺透露，私下有跟阿璞見過面，大讚對方很乖也很孝順，更對阿璞捐肝給爸爸一事感到非常感動，蔡黃汝則一臉尷尬：「怎麼感覺他有來上節目啦！」

在咖啡廳時，老師用牌卡幫蔡黃汝和李玉璽看起未來運勢，蔡黃汝表示自己想問「感情」抽完牌卡，老師解釋道：「現在感情上，可能有兩個選擇讓妳選，或是在做一個選擇是很兩難的，妳不知道該選哪個才好」老師也表示，雖然蔡黃汝面對這件事情看起來很樂觀，但其實內心有點酸，對此，蔡黃汝則是拍手讚嘆「太準了」並接著解釋：「可能也不是真的有『人』在做選擇，而是心態上的做選擇，我能理解老師給我的見解」。

李玉璽則問「事業運」，老師透露他在龍年有很好的機會要好好把握，多多走出去！對此，李玉璽表示，先前因為失眠曾接受心理諮詢協助，在尋求協助前一直把自己關在家裡不出門，直到近一兩年才鼓起勇氣多嘗試走出門。