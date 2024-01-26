【LIVE直播】民眾黨尾牙沒邀她掀內鬥爭議 蔡壁如最新回應

民眾黨日前舉辦感恩餐會，但前立委蔡壁如卻沒有受邀，引發討論。對此，蔡壁如今(26日)下午親自回應，吃飯真的是小事，明天中部茶會有受邀，也會到小草見面會。

媒體今追問蔡壁如未受邀出席民眾黨24日晚舉辦的感恩餐會，她說，吃飯真的是小事，不要在這上面做文章，明天中部有茶會有受邀，小草見面會也會去，應該是行政作業疏失，過去就翻頁。

感恩餐會分北中南，蔡壁如表示，所以明天台中場會出席，昨天記者詢問尾牙一事，確實不知道此事，但真的都是小事，吃一頓飯本就是小事。