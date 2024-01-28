國民黨高市黨部主委黃昭順辭意甚堅，先前已向黨主席朱立倫表達只做到1月13日。（柯宗緯攝）

柯志恩強調，與另外2位不分區立委會在高雄設聯合服務處，會與地方議員好好配合，幫助爭取中央協助，「這場感恩會完就是打仗的開始，希望在2026年讓高雄看到真的藍天」。（柯宗緯攝）

國民黨今舉辦「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部主委黃昭順辭意甚堅，先前已向黨主席朱立倫表達只做到1月13日，朱有意找不分區立委擔任南部縣市的地方黨部主委，黃昭順期待與不分區立委當選人柯志恩無縫接軌，柯志恩今（28）日受訪時仍未鬆口，但她已開始跑地方發福袋，被視為選2026高雄市長的起手式。

朱立倫今出席「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」活動致詞時提到，接下來國民黨要朝內造化，所有南部地區都要請不分區立委來擔任主委，很快在新年過後就會一一來安排，相信柯志恩在這邊也有這個決心、要深耕為高雄來打拚。在一旁的柯志恩則露出「饒了我」耐人尋味的表情。

黃昭順指出，去年5月20日左右接到朱主席主席命令，「要我利用我剩餘價值回來高雄服務，我當下毫無懸念就說好」，但當時就跟主席說自己只服務到1月13日，但對於這次無法勝選感到抱歉。

黃昭順透露，她昨與柯志恩在高市黨部長談1個多小時，做意見交換，很期待柯能夠無縫接軌，讓未來2026市長、議員選舉，趕快進入狀況，雖然高雄南部很辛苦，但一定會成功。

柯志恩則未鬆口是否接任市黨部主委，她笑說，「昭順委員做得很好」，希望能挽留她，這是最好的選項，但朱主席年後會有規畫，針對每個地區有不一樣的做法。

柯志恩強調，她會與另外2位不分區立委在高雄設聯合服務處，並與地方議員好好配合，幫助爭取中央協助，「這場感恩會完就是打仗的開始，希望在2026年讓高雄看到真的藍天」。

柯志恩這幾天也開始到左營等地方發放過年福袋，被視為開始備戰2026高雄市長選舉，她受訪時笑說「想太多了！這樣要發好多好多，2、3年⋯⋯」，純粹是立委逢年過節跟大家搏感情，因此發放福袋跟春聯小物。