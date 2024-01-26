桃園市長張善政26日率市府各局處與6位立委當選人前往桃捷公司，參訪智慧鐵道發展成果。（蔡明亘攝）

桃園國民黨立委6席全壘打，桃園市長張善政今下午率市府各局處與6位立委當選人前往桃捷公司，參訪智慧鐵道發展成果，隨後張善政也主持閉門會議。據悉，市府和立委們就「4大類市政議題」討論，市府也提出未來需要立委們如何在中央協助，雙方凝聚施政共識，相信在新的會期，立委們在中央協助桃園爭取經費建設的力道會讓民眾很有感。

張善政於選後首度與第11屆立委當選人牛煦庭、呂玉玲、邱若華、涂權吉、萬美玲、魯明哲合體同台，副市長王明鉅與蘇俊賓、秘書長詹榮鋒、以及捷工局、交通局、新聞處、工務局、財政局、衛生局、教育局和觀旅局等單位也到場，一同前往桃捷公司聽取智慧鐵道發展成果。

張善政指出，這次桃園有3名現任立委連任與3名新科立委，特別邀他們來聽智慧鐵道成果簡報，桃捷是交通部鐵道局智慧鐵道雲計畫試驗場域，近年推動成果顯著，未來有望成為引領台灣軌道安全及提升服務品質的示範，而相關補助計畫將於明年結束，期待未來在立委支持下，能向交通部爭取第2期計畫，做出更亮眼成果。

張善政強調，桃園的市政建設有許多層面，除需市議會支持外，也有賴立委在中央為桃園爭取更多資源，市府盼與6位立委合作，讓各項市政建設推動更順利。

呂玉玲代表現場立委表示，未來將攜手所有桃園立委當選人，在立法院各委員會中，全力為桃園爭取資源，使桃園各項市政建設都能在張善政的規畫下，順利推展。

桃捷公司總經理莊英震說明，桃捷自主開發整合型智慧營運分析系統，將每天12億筆的數據收整運用，具備預防告警、營運管理、分析模組、知識庫及應用整合的功能，可即時掌握各項設備運轉狀態，採取預防性檢修等相關措施，提升系統穩定性。5G科技除應用在維修外，旅客服務方面也推動智慧叫梯服務、Q潔淨立碼清服務。另也正研發能顯示列車車廂擁擠度的「聰明選邊站」及打破語言隔閡的「雙向翻譯」服務櫃台，盼藉智慧科技提升服務品質。

張善政隨後邀集6位立委和市府各局處開閉門會議，據了解，此會議由張善政主持、詹榮鋒簡報，市府和立委們針對4大範疇包括捷運、工程建設、觀光旅遊及其他政策討論，交流意見凝聚共識，並由市長做裁示。

據悉，雙方也都認為，將來這類政策討論會議，應半年或一年開一次，即時追蹤重大議題，立委們也提到，未來不僅是在立法院各委員會或院會，替桃園爭取建設資源的力道會「非常大」，若有重大議題，也考慮透過黨團力量爭取，不會只有6位立委，在新的會期，會讓民眾很有感。