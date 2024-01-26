新竹市高虹安（中）今天在左起國民黨市議員兼前、現任新竹棒球場改善監督小組召集人黃美慧、吳旭豐，以及新上任的工務處長陳明錚、教育處長陳木金的陪同下舉行新竹棒球場改善進度說明會。（陳育賢攝）

12億新竹市立棒球場改善進度以及到底何時能夠重新啟用？新竹市長高虹安26日表示，今天已向廠商發出最後通牒，要求移除球場覆土，依契約規定若廠商5天內不進場，市府就不忍了，將自行移除，未來可能走向解約、求償、重新設計、發包施工，今年已確定職棒在此無法開打。

高虹安今天在國民黨市議員兼前、現任新竹棒球場改善監督小組召集人黃美慧、吳旭豐，以及新上任的工務處長陳明錚、教育處長陳木金的陪同下舉行新竹棒球場改善進度說明會。

高虹安說，由於球場覆土超載造成無梁版結構有公共安全的疑慮，市府原已限期統包商於今天之前完成計畫書核定並進場施工，但至今早仍未獲統包商提送可被核可的移除施工計畫書與進場申報等作為，將與PCM（工程監造管理廠商）依照契約規定研擬後續過載移除計畫，以公共安全為優先，先行移除有疑慮的覆土。

高虹安表示，今天是市府以公文多次要求廠商限期改善的最後1天，今天看起來廠商應該是絕對不可能進場移除，因為覆土移除計畫書至今仍沒有經過PCM廠商及市府核定，接下來會發文要求再次的限期改善。

如果說5天後還是沒有完成所有覆土計畫書的核定，同時針對現況也無法提出結構安全的技師簽證，依契約規定，市府會接手後續工程，並向廠商求償後續移除花費的經費，同時也會啟動與廠商協商，如果真的協商不順利，也會採用終止契約的方式。

她說，會與廠商討論，求償施作的經費必須要退還給市府，建築部分若經市府驗收沒有問題，廠商還是可以保有經費，但不符合統包需求書的規定，或沒有按照市府要求限期改善的部分，則會扣掉此部分的貨款。

高虹安指出，到目前為止已過了3個月，廠商還是沒有辦法提出安全的技師簽證，她猜測很有可能是廠商算不出來，否則只要提出就可以繼續討論球場設計，這些都要等市府接手後，重新設計球場，但如果底下停車場無梁版的設計，確實載重無法負荷65公分的天然草皮，也會考慮朝覆土深度沒那麼高的人工草皮來設計。

她也提到，人工草皮的部分30公分跟65公分是設計上很大的矛盾，坦言如果繼續使用65公分的天然草皮的設計，在安全載重設計的技師簽證上很可能拿不到。

未來市府可能參考天母球場已完成的人工草皮的設計，在覆土的深度上不需要像天然草皮需要這麼大的載重，這待5天後即能「真相大白」，就看廠商到底要不要移除，如果還是不移除，市府接手會立刻以最快速度作後續規畫設計以及進場施工改善。

屆時如果在人工草皮的施作需要追加預算，也會來跟議會爭取，目前已知議員也都對於人工草皮獲得追加預算表達支持，只要盡快改善12億的棒球場，並兼顧民眾安全，這些合理的要求、追加預算，她相信市府、議會絕對是全力支持。

而現場的議員黃美慧、吳旭豐則表示，強烈建議市府把廠商換掉，監督小組對於改善的進度很不滿意，要求市府盡快解決與改善。時代力量市議員林彥甫指出，樂見市府終於硬起來要處理棒球場工程的營造廠商，如廠商沒有能力或不願積極改善球場，同意盡早更換有專業度的廠商，讓球場改善能一次到位。新聯線政團則要求市隊妥善修繕，並依法嚴辦究責相關責任，給全體市民1個交代。