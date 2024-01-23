多位公民代表到市府廣場前抗議並遞交陳情書，由新竹市立動物園長楊礎遠代表收下。（王惠慧攝）

新竹市立動物園向六福村動物園借展1隻孟加拉虎，公民團體23日赴市府前廣場抗議，指去年2月就發現新竹動物園多項飼養問題，市府承諾改善跳票，又急著借展新老虎，並提出4大訴求盼獲重視；園長楊礎遠收下陳情書並表示，感謝動保團體建言，目前完成逾15項環境優化，將逐步檢討修正、調整照養作為。

多位公民、動保團體23日與新竹市議員廖子齊、新竹縣議員朱健銘開記者會，指去年2月，台灣防止虐待動物協會（TSPCA）與專家學者赴新竹動物園現勘，發現動物刻板行為、展區過於狹小單調，以及動物躲避、休憩空間不足等多項問題。

會中也播放孟加拉虎、馬來熊重複繞行展區的刻板行為影片，TSPCA執行長姜怡如說，早在去年孟加拉虎還在世時就已出現異常刻板行為，把空間需求如此大的動物飼養在狹小、單調的空間內，易造成身心問題，這次又引進新的老虎，如何確保這隻以後不會出現同樣問題？

姜怡如指出，去年2月17日座談會上市府承諾改善，但過了近1年，承諾跳票、動物繼續受苦，為滿足遊客，園方在短時間內又向私人企業引進新動物，市府產業處僅在電話中回覆，對動物園「督導不周」，質疑市府動保政見淪為公關說法。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊指出，研究顯示貓科、熊科、靈長目等物種不適合被人類圈養，包含國立海洋生物博物館2018年不再引進、繁殖白鯨，漸轉為數位方式展出，國外動物園也逐步採用如AR、VR等科技取代展示活體動物，新竹市作為科技城更有條件持朝此轉型。

關懷生命協會倡議主任周瑾珊也說，新竹動物園宣稱有教育、保育、研究及遊憩4大功能，但影片中可看出，只有把動物當成娛樂，但向六福村借展老虎，難道就有正當性？她也批評新竹動物園美其名是借展動物，實則掩飾六福村過度繁殖保育類動物問題。

市議員廖子齊指出，新竹動物園的前身是新竹公園裡兒童樂園的可愛動物區，先天條件並無充足的空間，容易造成大型動物的刻板行為，在動物們安養天年後，大型動物區該有退場機制，並建議轉為救傷中心。

28個公民團體也提出4點聯合聲明，要求新竹市府勿將目前園區內的動物福利問題拋之腦後，無視動物福利；應履行承諾，落實動物園的短中長期改善計畫（含後場），並公布時程；應尊重科學，停止引進、繁殖、圈養不適合被人類飼養的物種，公布落日條款，真正落實動物保護原則；以及公開目前飼養於後場的動物種類、隻數與飼養狀況。

會後多位公民代表也到市府廣場前，高舉手拿牌齊聲呼口號，抗議新竹市政府「沒誠信、反教育」，新竹市立動物園「真娛樂、假保育」，呼籲市民一起為動物發聲，終止不當動物展演，現場也遞交陳情書，由新竹動物園園長楊礎遠代表收下。

楊礎遠表示，感謝動保團體對於新竹市立動物園環境、空間及照顧等議題建言，動物園以提升動物福祉為首要目標，皆理性傾聽各方建議，與時俱進不斷優化與努力，逐步檢討修正與調整動物照養作為。

楊礎遠說，去年2月與動保團體座談後，已陸續啟動改善計畫，目前園內已完成超過15項動物環境優化，絕非毫無作為，並在民眾反映園區動物數量少，應增加物種的聲音中，提出符合動物福利且落實生命教育的方案。

楊礎遠說明，此次經過新竹市立動物園與六福村動物園的專業評估與場勘，認為透過分群管理動物的方式，向六福村動物園借展1隻孟加拉虎，能提升個體的動物福利。為提供新進老虎更好的照養環境，相較於過去場地，保留適當植被提供探索躲藏的空間，使老虎自在、有安全感。